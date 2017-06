Engravida e quer casar com irmão que conheceu há oito anos

Ana Parra, uma espanhola de 28 anos, tinha apenas cinco meses quando foi abandonada pelo progenitor. O homem, após esta separação, voltou a ter um filho fruto de um relacionamento com outra mulher. Daniel, agora com 25 anos, meio-irmão de Ana, nasceu três anos depois.



Quando a jovem tomou conhecimento da existência deste irmão - há oito anos - não hesitou em procurá-lo nas redes sociais. A busca de Ana deu frutos e os dois começaram a falar até que se conheceram pessoalmente.



Com uma ligação fora do normal, Ana mudou-se com o irmão, Daniel, para um apartamento. Nesse momento, os dois aperceberam-se que o sentimento era além do que uma simples amizade ou um amor fraternal.

Os irmãos apaixonaram-se e mantiveram o romance em segredo durante dois anos.

O pai dos jovens reaproximou-se de Ana e esta contou ao progenitor que estava numa relação com o meio-irmão. O progenitor mostrou-se incomodado com a situação mas entendeu e aceitou o romance dos dois filhos.

Ana engravidou e os dois jovens preparam-se agora para ser pais em dezembro.





Embora o Código Civil proíba o casamento entre parentes diretos, o casal deseja casar e constituir uma família.



