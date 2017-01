Esfaqueia namorado porque comeu as batatas todas

Apesar de não se lembrar do sucedido, Dianne assumiu a culpa e vai ficar detida durante 26 semanas.

Dianne Margaret Clayton, uma britânica de 34 anos, esfaqueou o namorado no ombro por este ter comido todas as batatas fritas durante um jantar em casa de amigos.Quando percebeu que Simon tinha comido as batatas caseiras, a jovem dirigiu-se à cozinha, pegou numa faca, e não hesitou em desferir um golpe no próprio namorado, conta o jornal britânico Metro.Parveen Akhtar, da acusação, referiu que "o jovem comeu as batatas todas o que enfureceu Dianne. Ela deu-lhe bofetadas antes de sair da divisão. Foi à cozinha buscar uma faca e golpeou Simon, causando-lhe um ferimento superficial".