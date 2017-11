Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrela de "Smallville" lidera culto sexual

Atriz Allison Mack pertence a culto que está a ser investigado por extorquir, bater e marcar a pele dos seus membros.

11:33

Uma das estrelas da série "Smallville", Allison Mack, está a ser acusada de ser uma das líderes de um culto sexual, investigado por extorquir, bater e marcar a pele dos seus membros.



Segundo avança o Daily Mail, Mack, de 35 anos, será a "número dois" do culto NXIVM, que se auto-intitula como um grupo de auto-ajuda. O grupo foi denunciado inicialmente num artigo do The New York Times, publicado no mês passado.



Allison Mack participou em diversas séries e filmes de Hollywood, mas é mais conhecida pela sua participação na série Smallville, onde dava vida a Chloe Sullivan, a amiga de Clark Kent (Super-Homem).



A denúncia foi feita por Frank Parlato, um antigo porta-voz do grupo, que revelou que Mack não só participava ativamente neste culto, como era uma das suas líderes, encarregando-se de uma irmandade que faz marcas na pele das mulheres que participam.



Para além disso, as escravas são obrigadas a passar fome e têm de convencer outras pessoas a entrar no culto para evitar punições, numa espécie de esquema de pirâmide. Quem não conseguir recrutar novos membros é espancado com uma pá nas nádegas.



Esta irmandade, chamada DOS, organiza-se segundo uma hierarquia de mestre e escravo: Mack será a líder de um desses grupos de "escravas" e terá sido ela a sugerir punições físicas a quem não cumprisse ordens.



Só as melhores têm acesso a este grupo restrito, onde são iniciadas com um ritual em que têm de se despir completamente e ser marcadas com um ferro em brasa. O símbolo que é utilizado nesta iniciação inclui as iniciais dos líderes, Raniere e Allison Mack.



As mulheres eram obrigadas a revelar informações íntimas e comprometedoras como forma de mostrar a sua total confiança no grupo, mas depois essas informações eram usadas para dissuadir quem quisesse sair. Se conseguissem bons resultados no DOS, eram convidadas a fazer parte do harém pessoal de Raniere, como escravas sexuais.



A atriz recusa-se a falar com a imprensa sobre o sucedido, mas o certo é que, no seu website, Mack diz que Raniere, o líder absoluto do culto, é seu mentor há vários anos.



Entre os alegados escravos deste culto sexual poderá estar a filha de outra atriz, Catherine Oxenberg, que terá feito queixa do grupo e contado às autoridades o que a filha passa.