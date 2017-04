O que achou desta notícia?







Uma empresa vinícola familiar de Havana, Cuba, usa preservativos no processo de produção do vinho.Na adega ‘El Canal’, de Orestes Estevez, de 65 anos, os jarros com uva, gengibre e hibisco são cobertos com preservativos, para ajudar na fermentação.