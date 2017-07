Assim que sentiu o toque, olhou para trás e levantou-se, não vendo nada nem ninguém.

Portsmouth, Inglaterra.

Um operador de câmara foi "atacado" por um fantasma durante uma gravação, emO homem estava a filmar quando sentiu algo estranho nas costas, conforme pode ser visualizado através do vídeo divulgado pelo Spiriteam.uk, no YouTube.Assim que sentiu o toque, olhou para trás e levantou-se, não vendo nada nem ninguém. Quando tirou o casaco, viu que tinha alguns ferimentos e arranhões, feitos naquele momento.O vídeo abaixo mostra as imagens do insólito momento.