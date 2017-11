Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ganha duas vezes a lotaria no mesmo dia

Mulher com muita sorte.

Uma mulher de Wake Forest, Carolina do Norte (EUA) ganhou duas vezes a lotaria no mesmo dia, no que pode ser considerado um verdadeiro recorde mundial... de sorte.



Kimberly Morris comprou um bilhete premiado com 10 mil dólares (8600 euros) e, nesse mesmo dia, quando regressava a casa após reclamar o prémio, parou numa loja e comprou outro bilhete... que tinha um prémio de um milhão de dólares (860 mil euros).