Coloca pimenta na vagina da amante do marido por vingança

Apanhou o companheiro a ter relações sexuais com outra mulher.

Ly Chanel, de 23 anos, colocou pimenta na vagina da amante do marido após ter descoberto que tinha sido traida, no Vietnam.



Casada com Chien Keo, de 24 anos, há sete meses, Ly ficou desconfiada depois deste ter desaparecido por várias horas, tendo decidido segui-lo com quatro amigas, conforme avança o jornal Metro.



Ly acabou por apanhar Chien num motel com uma mulher mais nova. Para se vingar, a mulher decidiu colocar pimenta na vagina da amante do marido. Com luvas de látex, Ly e as amigas seguraram a outra mulher e tiraram-lhe fotografias enquanto lhe retiravam as cuecas. Depois, inseriram pimentões vermelhos na vagina de modo a causar-lhe dores insuportáveis devido às propriedades picantes dos mesmos, segundo a mesma fonte.



Para intensificar a vingança, o grupo de amigas publicou as fotos na Internet, que receberam comentários negativos de outras mulheres, alegando que o alvo deveria ser o marido.



"Como poderá ele cuidar de nós se me trai com outra mulher? Uma mulher que destrói uma família", respondeu Ly, grávida de três meses, conta o Metro. "As mulheres podem perdoar facilmente, mas nunca esquecer. O ciúme é doloroso, ela saberá isso", acrescentou.