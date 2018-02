Homem afirma ter viajado até ao ano de 2030

Homem de 50 anos faz revelações inéditas sobre os próximos anos da humanidade.

Noah, nome fícticio pelo qual é conhecido, é um norte-americano que está a criar polémica por todo o mundo. O homem de 50 anos afirma que aparenta ter 25 devido a comprimidos fornecidos pela CIA que impedem o envelhecimento.



Em entrevista ao programa de rádio Kyle and Jackie O, o suposto viajante do tempo fez previsões para os próximos 12 anos após afirmar ter viajado ao ano de 2030. Todas as afirmações foram dadas como verdadeiras num teste de detetor de mentiras.

Não é a primeira vez que o americano é notícia por afirmar viajar no tempo, mas esta é a primeira entrevista na qual Noah faz previsões detalhadas sobre o que acredita serem os próximos anos da humanidade.

Segundo o homem, que diz ter começado a sua missão ainda no secundário, o atual presidente dos Estados Unidos será reeleito, mas será sucedido por Ilana Remikee, uma descendente de Martin Luther King Jr. Noah crê que Ilana chegará à Casa Branca aos 21 anos devido a uma nova lei que autoriza presidentes mais novos.

No futuro, previsto por Noah, os pais poderão "criar e produzir" os próprios filhos, mas a um preço muito elevado. Afirma que, embora sejam impostas certas limitações, os pais poderão alterar os genes das crianças de modo a eliminar qualquer doença que tenham antes do nascimento ou que possam vir a contrair ao longo da vida.

A tecnologia terá também um grande papel no futuro. Noah contou ao entrevistador que a cripto moeda terá uma grande influência mas a moeda atual continuará em circulação. Os humanos chegarão a Marte em 2028 e nesse mesmo ano, as viagens no tempo serão de conhecimento público.



Como forma de provar a veracidade dos testemunhos, Noah aceitou fazer um teste de polígrafo, mas continua sem convencer os mais céticos. Segundo especialistas, a prova dá como verdadeira uma resposta falsa se o individuo acreditar muito na sua resposta.