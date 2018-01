Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz divide pensão pelas viúvas do falecido

Tribunal espanhol dita sentença pouco habitual.

02:30

O Supremo Tribunal espanhol determinou que as duas esposas de um marroquino que serviu no exército espanhol têm ambas direito a receber a pensão de viuvez.



Contudo, como a lei espanhola não reconhece a poligamia, a pensão terá de ser dividida pelas duas esposas do falecido.



A decisão do Supremo foi tomada depois de a segunda mulher do soldado ter contestado a atribuição da pensão à primeira. A decisão salomónica talvez não fosse o que ela esperava.