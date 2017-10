Mãe leva filhos à caça para afastá-los do telemóvel

Segundo a progenitora, caçar ajuda as crianças a respeitar os animais e a esquecerem a existência das tecnologias.

Heather Del Moral vive com o marido Juan e com os três filhos: Juan, mais conhecido por Papi, Isa e Armonia em Oklahoma, Estados Unidos. A progenitora costuma levar os filhos à caça, defendendo que a prática ajuda a mantê-los afastados do telemóvel e a respeitarem os animais.

O marido Juan não acompanha a caçadora, mas Amanda Thomas, amiga da família, não dispensa matar alguns veados, patos e pombas com os amigos, segundo avança o Metro.

Heather sabe que o facto de levar os seus filhos tão novos para a caça gera uma grande controvérsia, mas insiste que não tem mal nenhum. "Alguns dos meus melhores momentos com as crianças são quando estamos a caçar juntos. Eles não trazem os telemóveis e assim podemos falar, rir e criar uma ligação mais forte", reforça a caçadora.



A amiga de Amanda salienta este desporto como uma ótima forma para as crianças aprenderem biologia. "Eles estão fascinados com a biologia disto tudo. Ajudam a limpar os animais, eu mostro-lhes o coração e falo com eles sobre as diferentes cavidades", afirma Heather.



Amanda caça desde pequena com o pai. Sempre foi uma atividade que fez parte da sua vida e desde o momento em que caçou um veado pela primeira vez, quando tinha apenas 17 anos, que faz da caça um passatempo regular. Para ela, este desporto foi uma mais valia na sua juventude e salienta que "este não é um desporto para toda a gente, mas antes de julgarem deviam experimentar. Pode gostar muito ou detestar".



"Nós começámos a escrever sobre todas as coisas que aconteciam nas caçadas, e encorajamos as crianças a fazerem o mesmo, assim sempre têm algo para contar. Mesmo que não cacem nada, é sempre uma aventura", conta Amanda.