Menina encontra cobra em frigorífico

A cobra enrolada no recipiente de leite

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Uma menina indiana de Sircilla, no estado de Telengana, no sul da Índia, apanhou um valente susto quando abriu o frigorífico para ir buscar um copo de água e encontrou uma cobra venenosa.O réptil estava enrolado num jarro de metal que continha leite.A família chamou um profissional para retirar a cobra do frigorífico e decidiu registar o momento em vídeo , que foi divulgado na Internet.