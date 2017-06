Menino indiano tem oito anos e quase 2 metros de altura

O que achou desta notícia?







25.9% Muito insatisfeito

25.9%

14.8%

14.8%

59.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







25.9% Muito insatisfeito

25.9%

14.8%

14.8%

59.3% Muito satisfeito pub

O indiano Karan Singh é recordista mundial desde que nasceu, com 76 cm.Aos 8 anos continua a crescer depressa e já tem 1,98 metros. Mas não se sente mal com isso.Diz até que espera crescer mais para que os pais tenham orgulho nele. Parece sair à mãe, Shweatlana, de 33 anos, que joga basquetebol e, com 2,13 metros, é a mulher mais alta da Índia.