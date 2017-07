Mulher caminha nua pela rua e faz sucesso nas redes sociais

As imagens tornaram-se virais na Internet.

08:56

Uma jovem chocou a população ao passear-se completamente nua por um ponto turístico da cidade de Bolonha, no norte de Itália.A mulher, com o corpo tatuado, caminhou orgulhosa e confiante pelas ruas da cidade, simplesmente porque "não se queria vestir", conforme avançado pelo jornal britânico Mirror.A jovem, que não foi identificada, desfilava com um sorriso no rosto, olhando para as pessoas que se encontravam na rua enquanto estas lhe tiravam fotografias, segundo a mesma fonte.Não são conhecidas as motivações que estão na origem do comportamento da jovem, mas as imagens tornaram-se virais nas redes sociais.