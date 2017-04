Mulher com duas vaginas sente-se "uma aberração da natureza"

Nicci é a protagonista do novo documentário da BBC "A mulher com duas vaginas: Viver de forma diferente", com estreia marcada no final do mês de abril. A mulher aceitou o convite da estação televisiva britânica para poder revelar as dificuldades pelas quais passa diariamente, e dessa forma, sensibilizar o público para a condição rara que atinge algumas mulheres.



No programa, a mulher confessa que ter duas vaginas sempre foi um entrave para que pudesse levar uma vida normal, principalmente, no que toca à sua vida intíma.



Nicci nasceu com duas vaginas, e consequentemente, com dois sistemas reprodutivos femininos. Logo, menstrua duas vezes por mês, em quantidades duplicadas. "Eu descobri que algo estava mal quando era adolescente e o meu período era mais do que aquilo que é suposto. Tinha dores horríveis. Submeti-me a tratamentos hormonais que infelizmente não serviram de nada", revela a mulher.



Agora, Nicci encontrou o amor ao lado do marido Andy, e sente-se pronta para contar a sua história de vida ao mundo através do documentário da BBC.







A vida sexual de Nicci também foi sempre afetada pela sua condição fisíca. "Sinto-me uma 'aberração da natureza' quando faço sexo. Antigamente, os homens gabavam-se de terem 'dormido' comigo porque eu tinha duas vaginas. Esta situação era muito difícil de gerir", adianta, acrescentando que por ter dois úteros e quatro ovários, já sofreu um grande número de abortos espontâneos.Agora, Nicci encontrou o amor ao lado do marido Andy, e sente-se pronta para contar a sua história de vida ao mundo através do documentário da BBC.



