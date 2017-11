Passeio divertido num centro comercial do Texas, EUA.

01:30

Uma mulher no Texas que ia com o animal de estimação ao veterinário teve de passar no supermercado e, como estava muito calor, decidiu levar consigo... a sua cabra!Um vídeo mostra o animal bastante animado enquanto passeia no carrinho de compras.Veja aqui o vídeo.