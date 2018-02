Mulher usa filha como guarda-chuva durante tempestade

Momento foi captado em vídeo e está a gerar polémica nas redes sociais.

13:43

Debaixo de uma chuva torrencial, uma mulher foi filmada a usar a filha, que aparenta ter pouco mais de dois anos, para se proteger da chuvada. O insólito foi filmado no estado do Luisiana, EUA. As imagens foram partilhadas no Twitter e estão a provocar a ira dos cibernautas.

O momento foi captado por um transeunte chocado que não queria acreditar que a mulher preferia deixar a pobre criança completamente encharcada do que ficar ela própria molhada.

Após uma tentativa de correr, com a criança na cabeça, para dentro de uma loja, a mulher acabou por desistir devido à intensidade da chuva.

A partilha do vídeo nas redes sociais deu origem a acusações de negligência, mas também de incredibilidade.