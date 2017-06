Nova-iorquinos resolvem lei de proibição de animais no metro

Uma nova lei obriga a que os animais viagem no metro de Nova Iorque, nos Estados Unidos, dentro de um saco. Os cidadãos transportam assim os seus animais em sacos de todas as formas e feitios para evitar repressões da Metropolitan Transport Authority.

A proibição de animais ‘à vontade’ no metro foi implementada com o intuito de desencorajar as pessoas a levá-los neste transporte público, contudo, os amantes dos ‘amigos de quatro patas’ não desistiram de trazer os seus animais para fora de casa e carregam-nos em sacos.

As mochilas parecem ser o modo de transporte de eleição para a maioria dos donos de animais.

Os vários tipos de sacos e mochilas que carregam os animais dão um ar divertido a toda a situação.

