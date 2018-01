Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obrigava enteada de sete anos a fazer sexo oral no banho

Homem confessou os crimes de abuso sexual.

13:22

Um homem, de 36 anos, foi preso por suspeitas de violar a enteada de 7 anos, em Mato Grosso do Sul, no Brasil.



O padrasto da menina acabou por confessar o crime, segundo avançou a polícia. "Nós já ouvimos as testemunhas e o suspeito. Ele realmente admitiu que levava a menina para o banho e lhe pedia para praticar sexo oral com ele pelo menos três vezes, sendo que a criança negou sempre", explica o delegado.



Segundo a polícia local, o telefone do padrasto foi retido para investigações por terem conhecimento que o suspeito exibia imagens pornográficas.



O site G1 avança ainda que a mãe da menina estava a trabalhar quando o arguido abusava da criança. Foi a avó que questionou a neta sobre os factos e que denunciou o homem à polícia.



O suspeito poderá ser preso durante 15 anos.