Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais deixam filhos viverem sem regras

Crianças não vão à escola e podem fazer tatuagens, piercings e decidir a que horas vão dormir.

17:35

Um casal britânico vai participar num documentário "Fare Families" onde vai explicar como é viver "sem regras" numa família com sete crianças. A única limitação que os filhos têm é de não se poderem magoar ou mentir.



De acordo com o jornal Metro, os pais deixaram que as crianças - com idades entre os 1 e 13 anos - fizessem tatuagens, brincassem com facas e decidessem as horas de ir para a cama.



Nenhuma das crianças vai à escola, mas são ensinados pelos pais e educadores que fazem controlos anuais de ensino. Os exames e o currículo nacional também não são seguidos na casa de Gemma e Lewis Rawsley, mas o atraso da educação dos filhos não preocupa o casal.



Em declarações ao jornal Mirror, a matriarca Gemma Rawnsley diz que "não há fronteiras para as crianças, elas podem fazer o que quiserem." O objetivo desta família passa por deixar que as crianças aproveitem a vida e façam as suas próprias escolhas com responsabilidade.



Os piercings, pintar o cabelo, comer o que querem e quando querem são algumas das liberdades destas crianças.



"Às vezes as pessoas ficam assustadas quando vêm uma das crianças com uma faca na mão. Mas se nós [pais] lhes ensinarmos como elas devem usar, já não precisam de ter medo."



Apesar da vida "sem regras", o casal recebe constantes elogios sobre a personalidade das crianças. "O que parece ser selvagem à primeira vista, afinal funciona", remata Gemma Rawnsley.