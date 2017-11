Porca passeia em supermercado de Alcochete

Suíno começou por passear no parque de estacionamento mas depois entrou mesmo na loja.

Por João Tavares | 10:26

O insólito aconteceu no supermercado Lidl de Alcochete, na última sexta-feira. Uma porca decidiu invadir aquele espaço comercial, para espanto dos funcionários e clientes. O animal de grande porte começou por perseguir os clientes que surgiam no parque de estacionamento, carregando sacos de compras.



Mas a curiosidade do suíno foi maior e entrou mesmo dentro das instalações do supermercado, apanhando todos de surpresa. Este cliente inesperado atraiu todas as atenções de quem àquela hora se encontrava às compras. A ponto de alguns clientes terem mesmo aproveitado para registar no telemóvel o momento.



A porca fez-se passear pela zona da fruta e até mesmo das promoções. Houve mesmo quem tentasse alimentar o animal com uma alface fresquinha. A festa só terminou com a chegada de militares da GNR, tendo o animal sido retirado em segurança.