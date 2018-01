Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quer que a mulher engravide do amante para salvar o casamento

Casal não consegue ter filhos juntos.

17:55

Apesar de já estarem juntos há 18 anos, este casal britânico não consegue formar família, apesar de não utilizarem contraceção durante o sexo.



O homem, de 44 anos, revelou agora ao jornal The Sun, que gostava que a mulher, de 39, conseguisse engravidar do amante, uma vez que acredita que o problema pode ser seu. Dessa forma, constituindo família, seria mais fácil salvar o casamento.



"Sei que a minha esposa tem um amante porque uma vez, quando cheguei mais cedo do trabalho, ouvi uns ruídos sexuais no andar de cima da nossa casa. Como não sou pessoa de confrontos, decidi sentar-me no sofá da sala à espera que aquilo acabasse. Mais tarde senti uns passos nas escadas e ouvi a porta das traseiras a bater", desabafa o homem na carta enviada à coluna sentimental do jornal.



Esta descoberta foi feita há mais de um ano. Desde então que o homem nunca conseguiu confrontar a mulher, optando sempre por fingir que não sabe de nada.



Agora, o britânico tem um desejo tanto ou quanto bizarro, mas que acredita, que se se realizar, pode salvar o seu casamento. "A minha esperança é que a minha esposa fique grávida dele. Um bebé pode ser a salvação da nossa relação e fazer a minha esposa feliz. Ela sente uma grande tristeza por ainda não ter sido mãe", revela o homem.



Apesar de não gostar de ser traído, o homem tenta compreender a mulher, que está a tentar ter uma melhor vida sexual, já há muito perdida consigo.