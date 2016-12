Robôs sexuais podem matar humanos por exaustão

As strippers do futuro, imaginadas por Giles Walker

Os robôs sexuais podem matar um humano. A conclusão é de um investigador suíço, Oliver Bendel, que defende que, uma vez que as máquinas não se cansam, podem provocar graves problemas de saúde em humanos com quem interajam sexualmente.

Na Congress on Love and Sex with Robots, Bendel afirmou que os homens são, potencialmente, os que mais podem ser prejudicados.



A sexualidade humana "tem os seus limites" que os robôs, sendo máquinas, não irão respeitar.

Além destas questões físicas, os "problemas" éticos são outras das preocupações que os robôs sexuais poderão levantar.



Uma vez que a máquina não tem a capacidade de dizer "não", os humanos poderão "abusar" e chegar a situações abusivas com um companheiro humano.

O que achou desta notícia?







37.8% Muito insatisfeito

37.8% 2.7%

2.7% 16.3%

16.3% 8.1%

8.1% 35.1% Muito satisfeito