Segredo para pele de sonho aos 70 anos é urina

Terapeuta sexual e ‘life coach’ revela tratamento insólito que, assegura, a ajudou a recuperar de um cancro de pele.

Stella Ralfini dá nas vistas. Está sempre impecavelmente arranjada e tem uma pele incrivelmente luminosa, que lhe vale vários elogios. Quando diz que tem 70 anos, ninguém acredita, mas é verdade. A terapeuta sexual e ‘life coach’ inglesa revela agora que o seu segredo é a aplicação da própria urina como se de um creme se tratasse.

A inglesa descobriu a prática durante uma visita à Índia. Desenvolveu uma erupção cutânea que teimava em desaparecer e que lhe causava ardor e muita comichão. Aconselhada a aplicar urina na zona afetada, Stella mostrou-se relutante em experimentar. "Um médico disse-me para experimentar, uma vez que mais nada resultava. Mas ao fim de uma semana já via os resultados: a alergia desapareceu e nunca mais voltou. Também notei que a minha pele começou a ficar com melhor aspeto", conta a terapeuta sexual ao Metro.

A prova de fogo chegou em abril deste ano. Stella foi diagnosticada com um cancro de pele do qual já recuperou totalmente. As rápidas melhoras, assegura a inglesa, devem-se ao estilo de vida saudável e ao regime de beleza que segue à risca, e que passa pela aplicação de urina na pele.

"Enquanto fazia os tratamentos fui continuando a espalhar urina na zona afetada. Quando fiz a operação foi um sucesso, posso garantir que foi o meu segredo que ajudou a recuperação tão rápida. As pessoas pensam que é uma coisa suja e é errado. Tem o ADN da pessoa e é isso que a torna poderosa. A urina pode ser usada para tratar eczemas, psoríase, alergias e erupções, tudo o que for problemas de pele", explica Stella.

Stella diz que já experimentou também a aplicação de esperma, mas que a substância "não é tão poderosa e não tem os mesmos efeitos".

A inglesa recomenda a aplicação de urina três vezes por semana, que deve ser recolhida e aplicada imediatamente.