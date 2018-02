Separa-se da mulher para casar com a filha biológica

Jovem de 19 anos engravidou do pai.

Steven Pladl, de 42 anos, separou-se da mulher para casar com a filha, de 19 anos. O casal tinha dado a filha para adoção quando esta ainda era bebé, mas, através das redes sociais, Katie conseguiu encontrar os pais biológicos.



Após o reencontro, a família decidiu voltar a viver junta em Richmond, na Virginia, nos Estados Unidos.

A ex-mulher, que preferiu não ser identificada, desconfiou de que algo se passava e foi nesse momento que decidiu ler o diário da filha. Nas diversas páginas, descobriu que esta se encontrava grávida do pai e que pretendiam ficar juntos.

Após uma queixa à autoridade, foi emitida uma ordem de detenção em novembro do ano passado. Os dois foram acusados de incesto adulto, de adultério e ainda de contribuição para a existência de delinquência.



Quando a polícia local chegou à residência onde viviam juntos, na Carolina do Norte, descobriu que estes tinham sido pais de um menino em Setembro do mesmo ano.

Steven e Katie ficaram detidos com uma fiança de um milhão de euros cada. O homem já foi libertado, mediante o pagamento, mas a jovem continua presa. O par aguarda a primeira sessão de tribunal marcada para esta segunda-feira, na qual será decidida a sentença pelo crime cometido.