Sogra sugere foto de sexo oral em casamento

Imagem polémica já se tornou viral.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 18:36

Na preparação e no dia do casamento há sogras que põem as noivas (e os noivos) com os nervos em franja, mas houve uma que pôs a nora de joelhos... literalmente. Num casamento na Holanda, a mãe do noivo sugeriu, durante a sessão fotográfica que se seguiu à cerimónia, uma imagem dos noivos em plena sessão de sexo oral. O resultado já se tornou viral nas redes sociais.

A polémica fotografia, captada pelo fotógrafo Michel Klooster, mostra o noivo com as calças em baixo, enquanto a noiva parece estar a fazer-lhe sexo oral na floresta. "Alguns recém-casados nem conseguem esperar que a festa acabe para recolherem à suite para uma noite de núpcias espetacular. Felizmente estes já tinham trocado votos e já estavam oficialmente casados", escreveu o fotógrafo nas redes sociais.

Muitos internautas questionam o romantismo da fotografia, mas Klooster já explicou que tudo não passou de uma simulação.

"Não queria genitais visíveis, só queria criar uma impressão interessante. Era uma família muito divertida e um casamento informal, que se deu a este tipo de brincadeiras. Quem acha isto ofensivo ainda vive em 1996, pelo menos na minha opinião", defende o fotógrafo.

"De todas as fotografias tiradas, esta é a mais engraçada, a mais marcante, aquela que daqui a 10 anos ainda vai por toda a gente a rir e a falar sobre o momento. Deixem-nos ser felizes. Desejo felicidade a toda a gente. A vida já é demasiado pudica", conclui.