Videovigilância trama pai que deitou bebé para o lixo

Criança tinha nascido há poucas horas.

20:01

Um homem foi preso depois de deitar um recém-nascido para o lixo, em Xuanwei, na China.



As câmaras de vigilância do local captaram o momento e uma idosa, que assistiu ao ato bárbaro do homem, retirou de imediato o bebé do contentor.



A criança tinha nascido há duas horas e estava embrulhada num saco de papel. Segundo o Mirror, a mãe da criança estava grávida de oito meses e nunca tinha feito um exame médico. O arguido contou às autoridades que a mulher se queixou com dores de estômago e que o bebé nasceu em casa.



Ao pensar que o bebé não ia sobreviver, por estar com a pele roxa, o homem decidiu deitá-lo no lixo.



A temperatura que se fazia sentir no local era de 10 graus. Os pais da criança foram detidos e o recém-nascido, que ainda tinha o cordão umbilical, foi entregue a um orfanato onde ser encontra bem de saúde.