Viúva pensa que marido reencarnou num vitelo

Mulher de 74 anos diz que animal se comporta de uma forma semelhante ao companheiro.

Uma mulher indiana de 74 anos pensa que o marido reencarnou num vitelo. Khim Hang ficou viúva há apenas um ano e trata o animal, de cinco meses, com mordomias semelhantes às dos humanos.



As causas da morte do marido de Tol Khut não são claras e até os sete filhos do casal estão convencidos que o pai se "transformou" no vitelo.



A mulher diz que pelo menos 100 pessoas por dia a visitam para ver o animal que, conta, se comporta de uma forma bastante semelhante a Khut.



"Acredito que o bezerro é o meu marido, porque qualquer coisa que ele faça... é exatamente da mesma forma que o marido fazia, quando estava vivo", refere à Reuters.