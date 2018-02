Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de resposta da IURD

Referente à notícia 'Ex-pastor da IURD admite abandono de crianças'.

09:22

"O jornal Correio da Manhã publicou o artigo intitulado 'Ex-pastor da IURD admite abandono de crianças', no qual é afirmado que o lar da IURD funcionaria como 'fator de propaganda', que as crianças eram mostradas em cerimónias religiosas aos fiéis para aumentar as oferendas e ainda que alguns menores poderiam ter sido abandonados pelos pais adotivos.



Todas estas afirmações são manifestamente falsas e atingem de uma forma inaceitável o bom-nome e a reputação da IURD.



Ao contrário do que é afirmado, não é verdade que a instituição funcionasse como um 'fator de propaganda' ou que as crianças fossem expostas aos fiéis para apelar 'ainda mais à entrega de dinheiro'.



Todas as crianças que se encontravam aos Domingos nas sessões de culto eram convidadas a subir ao altar porque a igreja sempre seguiu os ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia qualquer intenção de utilizá-las para angariação de doações embora seja de deixar claro que o Lar era suportado pelas doações dos fiéis. Sendo um Lar Cristão é normal as suas crianças participarem nas cerimonias religiosas. Inclusive, muitas vezes as crianças apresentavam nessas cerimónias trabalhos por si efetuados, como por exemplo cânticos.



Importa ainda esclarecer que das crianças que se encontravam no Lar e que foram adotadas apenas uma minoria o foi por pessoas ligadas à IURD, e entre dessas pessoas as que pretendiam adotar crianças iniciavam um processo pessoal seu, sem qualquer intervenção da IURD, processo esse que corria nos tribunais de acordo com as formalidades necessárias e com as garantias inerentes.



É igualmente falso que as crianças tenham sido abandonadas pelos pais adotivos.



Repudiamos todas as imputações e falsas afirmações que o artigo lança sobre a nossa Igreja, exigindo a reposição da verdade, para salvaguarda da reputação de todos aqueles que partilham a nossa fé."



Igreja Universal do Reino de Deus

A direção