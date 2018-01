Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Macedo Cabral (1923-2018)

O último comandante de Spínola.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

O último dos comandantes de batalhão do general Spínola na guerra da Guiné, coronel Fernando Macedo Cabral, morreu aos 95 anos.



O coronel de Artilharia e do Estado-Maior do Exército comandou, de 1970 a 1972, o batalhão de Bafatá, a segunda cidade da Guiné-Bissau, tendo estado à frente de 1500 homens e com 20 destacamentos no mato.



Paralelamente à carreira militar, dedicou-se ao ensino, tendo sido professor na Academia Militar.