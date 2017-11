Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Yisrael Rozen (1941-2017)

O rabino que modernizou a tradição.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 02:00

Nasceu em Tel Aviv e estudou no Instituto de Tecnologia de Jerusalém.



Dedica-se a compatibilizar a evolução tecnológica com as leis da Halachá, as normas da lei judaica que incluem os 613 mandamentos da Tora e que servem de guia ao modo de viver judaico.



As sua posições fundamentalistas valeram-lhe inúmeras críticas.



Por ocasião da visita de Bento XVI a Israel, Rozen disse que Jesus foi um falso Messias e mereceu morrer na cruz.