Adolescente enforcada por namorado de 73 anos

Uma adolescente de 17 anos morreu, esta segunda-feira, após ser enforcada pelo namorado de 73 anos em São Paulo, no Brasil, através de uma técnica de defesa pessoal.

De acordo com o site G1, Michelle Fernanda Pereira Rocha foi agredida no domingo, ainda foi para o hospital mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no dia seguinte.

As autoridades brasileiras garantem que a agressão foi motivada por ciúme e que o idoso foi detido em flagrante e encaminhado para a cadeia de Caiuá.

