Bebé de 10 meses pesa 30 quilos

Luís Manuel sofrerá da rara síndrome de Prader-Willi.

10:22

Luís Manuel ainda está a dois meses de celebrar o seu primeiro aniversário mas já pesa tanto quanto uma criança de 9 anos. Aos 10 meses, o menino mexicano já pesa 30 quilos, aparentemente tudo por causa do raro síndrome de Prader-Willi.

O diagnóstico ainda não foi confirmado mas está no topo das suspeitas dos médicos. Trata-se de um distúrbio genético (mas não hereditário), causado pela ausência do cromossoma 15 do pai no portador. Os sintomas incluem músculos fracos, dificuldades na alimentação (em recém-nascidos) e atraso no desenvolvimento. Nas crianças portadoras verifica-se depois a fome constante, que leva à obesidade e diabetes tipo 2, assim como uma deficiência mental leve a moderada e problemas comportamentais. O portador da doença é infértil, ou seja, não pode ter filhos.

Os médicos acreditam que o menino sofre do síndrome, uma vez que apresenta todos os sintomas. Logo após o nascimento tinha dificuldade em alimentar-se e, de repente, Luís começou a ganhar peso de forma exponencial. "Ele nasceu um menino normal e com peso saudável, tinha 3,5 kg. Quando ele tinha um mês comecei a reparar que as roupas deixavam de lhe servir muito rápido. Ele estava sempre com fome e começou a engordar. Tive que começar a comprar roupas para bebés de um ano, até de dois!", conta a mãe, Isabel Pantoja.

Luís já está a fazer tratamento hormonal específico, para ver se reage e se os sintomas são aliviados. Mas, com cada injeção a custar cerca de 500 euros, os pais estão desesperados e, por isso, tiveram que organizar uma recolha de fundos, uma vez que não consegue suportar os custos do tratamento sozinhos.

"Estamos muito assustados. O nosso bebé não pára de ganhar peso. Ás vezes nem consegue dormir porque parece que vai sufocar com o peso", relata a mãe. Já o pai de Luís, Mário Gonzalez, lembra que "há casos em que as crianças acabam por morrer cedo com ataques cardíacos, devido à obesidade mórbida".

"Qualquer ajuda, pequena ou grande, já é uma ajuda e uma hipótese para o nosso filho", pede Isabel desesperada nas redes sociais.