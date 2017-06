Blogger de fitness morre vítima de explosão de sifão de chantíli

Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utilisez pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation. Uma publicação compartilhada por Rebecca Burger (@rebeccablikes) em Jun 20, 2017 às 12:08 PDT

Em 2014, ocorreram dois acidentes parecidos em Paris, com recipientes da mesma marca, Ard'Time, no entanto, as vítimas não morrreram.

O que achou desta notícia?







51.6% Muito insatisfeito

51.6% 9.7%

9.7% 9.7%

9.7% 3.2%

3.2% 25.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







51.6% Muito insatisfeito

51.6% 9.7%

9.7% 9.7%

9.7% 3.2%

3.2% 25.8% Muito satisfeito pub

Rebecca Burger, uma famosa blogger francesa conhecida pelos adeptos do fitness nas redes sociais, morreu na sequência de uma explosão de um sifão de chantíli, ao que tudo indica, defeituoso.Este instrumento tem a função de preparar vários tipos de liquídos, tais como espumas quentes e frias, molhos, sopas, sobremesas e claro, chantíli. Funciona à base de cargas de óxido nitroso.Na sua conta pessoal de instagram, a família da blogger confirmou que esta terá morrido na sequência dos ferimentos no peito que sofreu na explosão acidental. A publicação mostra a imagem do recipiente, alertando para a possibilidade de novos acidentes com instrumentos idênticos.As autoridades abriram uma investigação ao caso, uma vez que este não é o primeiro acidente que acontece em França com estes dispositivos.