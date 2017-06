Bombeiros investigados por sexo em carro de combate aos fogos

O Serviço de Bombeiros de Manchester lançou uma investigação interna após surgirem na Internet várias imagens que mostram pelo dois bombeiros a fazer sexo com uma mulher dentro de um dos veículos de combate aos fogos daquela corporação.

As imagens foram divulgadas num site para adultos, que convida à prática do swing (troca de parceiros sexuais). Em jeito de anúncio, ‘Callum’, de 27 anos, que diz que é "mesmo bombeiro no ativo", diz que é bissexual e que tem interesse em "festas para adultos, orgias, travestismo e sexo em público" e que procura "parceiros e casais dos 18 aos 60 anos" para sexo e swing.

A mulher que surge nua nas imagens, que mostram que o ato está a decorrer mesmo no interior de um carro dos bombeiros de Manchester, é descrita como sendo ‘Jodie’, "uma bombeira com uma personalidade fantástica".

"Não acredito que uma coisa assim tenha acontecido e que estejamos a ver imagens altamente inapropriadas, captadas no seio de um serviço de fogos, em 2017. Não é quem nós somos", explica ao Daily Mail o porta voz da corporação de Bombeiros de Great Manchester.

"os nossos bombeiros esforçam-se todos os dias e dão tudo o que têm para servir a comunidade. São profissionais íntegros. Toda a equipa está muito envergonhada com isto e não admite que essas imagens sejam o reflexo do comportamento de todos, porque não é. Vamos fazer tudo para apurar como foi captada a fotografia e quem são os envolvidos, porque não há lugar para eles na nossa corporação", conclui o responsável.

Os envolvidos enfrentam a expulsão imediata dos bombeiros po "uso indevido do material da corporação".

Fonte dos bombeiros adianta ainda ao The Sun que três pessoas estão a ser investigadas pela divulgação das imagens no site de swingers.

