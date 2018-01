Procedimento cosmético consiste em várias sessões de laser nos genitais.

Depois dos branqueamentos de dentes, olhos e até de pele, eis que o mesmo princípio está a ser utilizado nos genitais masculinos. Na Tailândia, o branqueamento do pénis está a tornar-se tendência e a conquistar cada vez mais homens.

O procedimento cosmético estreou no Lelux Hospital, em Baguecoque, no mês de julho, desde então, mais de 100 homens já se submeteram ao tratamento.

O branqueamento dos genitais é feito através de aplicação de laser na zona e cinco sessões custam cerca de 500 euros.

Foram reveladas as primeiras imagens do tratamento esta semana e o hospital garante que a popularidade do branqueamento de pénis continua a aumentar. "Estamos a receber cada vez mais clientes e já temos muitas marcações feitas", garante o responsável de marketing daquela unidade de saúde tailandesa.

No país procura-se o ideal de pele mais clara e o Lelux Hospital tem respondido a vários pedidos de pacientes que querem aclarar a pele em várias zonas do corpo. A ideia de branquear os genitais partiu de um homem que se queixava de ter "o pénis muito escuro".

"Cada vez mais pessoas perguntam pelos tratamentos de branqueamento de pele. Temos cerca de 100 clientes por mês. Por dia entre três a quatro", garante Bunthita Wattanasiri, diretora do departamento de Pele e Laser do hospital, que destaca que "há que ter cuidado porque é uma parte muito sensível do corpo".

A maioria dos homens que fazem o tratamento tem entre 22 a 55 anos e pertence à comunidade LGBT, adianta o hospital.