Café retirado do mercado por conter Viagra

Vários lotes de marca continham substância semelhante ao princípio ativo do medicamento para a impotência masculina.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 17:46

O café é a receita usada por muitos para acordar e ganhar energia pela manhã, no entanto, para os consumidores da marca Bestherbs Coffee LLC, a bebida acabava por arrebitar mais qualquer coisa para além do cérebro. Foi descoberto que um dos ingredientes usado num dos lotes desta marca é muito semelhante ao Viagra.

A Food and Drugs Administration (FDS), que gere a venda de medicamentos e alimentos nos EUA, ordenou a recolha dos cafés New of Kopi Jantan Tradisional, da Bestherbs Coffee, das prateleiras e proibiu a sua venda até que sejam feitos novos testes.

Nas primeiras análises feitas, o organismo apurou que um dos ingredientes do café "é estruturalmente similar ao sildenafil, o princípio ativo do Viagra". A empresa, que é conhecida por anunciar que usa "apenas ingredientes naturais" nos seus produtos, teve ainda que recolher outro lote de cafés por conterem uma substância derivada do leite não declarada nos ingredientes.

O café é vendido em todos os EUA e pode ser encomendado online. O lote retirado do mercado, o New of Kopi Jantan Tradisional, é vendido como sendo 100% natural e com "ervas naturais adicionadas", que ajudam à estimulação sexual masculina.

A empresa desculpa-se garantindo que anuncia abertamente que o café é usado como "produto para combater a impotência", no entanto a FDA alega que a presença do químico, sem anúncio na embalagem, pode levar os consumidores ao engano e "pôr em risco aqueles que já tomam medicamentos receitados para a impotência sexual".

Apesar da polémica, a Bestherbs Coffee LLC cedeu e está a aceitar os lotes de café recolhidos, assim como todos aqueles que os consumidores tiverem em casa, comprometendo-se a devolver o dinheiro do produto.