Cão é baleado por assaltantes ao proteger dono de 16 anos

Um pastor alemão chamado Rex, de dois anos de idade, ganhou o título de "herói" nas redes sociais, por proteger o dono de 16 anos, Javier, durante um assalto à sua residência, quando este se encontrava sozinho em casa.O caso ocorreu em Des Moine, no estado norte-americano do Iowa. Quando os ladrões entraram na habitação, o jovem adolescente, assustado, trancou-se no armário do quarto agarrado ao cão, revelou o mesmo à estação de televisãoRex abandonou o esconderijo e desceu ao andar de baixo - onde se encontrava os assaltantes - e ladrou-lhes fortemente. Perante o barulho do animal, os criminosos bateram-lhe, até este ficar ferido, achando que não estaria mais ninguém em casa.O animal regressou para junto do dono, já enfraquecido. Quando os assaltantes subiram ao quarto do adolescente, Rex voltou a enfrentá-los, desta vez atirando-se para cima destes e mordendo-os.Armados, os assaltantes dispararam contra o cão três vezes na zona do pescoço, pata e joelho. Ainda dentro do armário, o jovem conseguiu chamar a polícia.Assim que ouviram o barulho das sirenes, os criminosos puseram-se em fuga. Quando as autoridades chegaram ao local depararam-se com a porta de casa arrombada e com o cão caído no chão, esvaído em sangue, e aparentemente morto.O animal foi rapidamente levado a um hospital veterinário, em Washington, onde passou a noite a receber tratamento. Apesar dos receios dos médicos de que Rex sobrevivesse aos ferimentos, este encontra-se a recuperar favoravelmente, apesar de ainda ter muitos tratamentos a realizar pela frente.A família do adolescente e de acolhimento de Rex decidiu então criar uma angariação de fundos para fazer face às muitas despesas que a cura do animal vai implicar, entre exames e medicamentos dispendiosos, bem como idas ao veterinário."A nossa família não pode deixar o Rex partir sem lutarmos tanto como ele lutou para proteger o nosso sobrinho", escreveu Susy Cadena, a tia do jovem de 16 anos, na página.No entretanto, os criminosos continuam à solta. As autoridades prosseguem as investigações.