Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro "voa" quase 20 metros e aterra em consultório de dentista

Condutor admitiu ter consumido drogas antes do acidente.

13:24

Um carro que seguia em excesso de velocidade aterrou no segundo andar de um edifício, onde funcionava um consultório de dentista, na passada manhã de domingo, na Califórnia, EUA.



De acordo com as autoridades californianas, o automóvel "voou" durante quase 20 metros e ao aterrar no edifício ficou pendurado fora do prédio.



Apesar de o consultório estar fechado no momento do acidente, o embate assustou os hóspedes de um hotel que dormiam no prédio ao lado. O alerta foi dado por volta das 05h30 da manhã de domingo (13h25 em Lisboa).



As pessoas que seguiam dentro da viatura sofreram ferimentos ligeiros. O condutor admitiu ter consumido drogas antes do acidente e enfrenta agora uma acusação devido a condução sob o efeito de estupefacientes.