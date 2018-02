Casal faz viagem de 8 horas para ver concerto de banda errada

Jovens pensavam que iam ver os Red Hot Chili Peppers, mas acabaram num espectáculo de gaitas de foles.

O britânico Duncan Robb quis surpreender a namorada ao comprar bilhetes para um concerto da sua banda preferida, os Red Hot Chili Peppers.

O jovem pagou pelos ingressos, abasteceu o carro e percorreu 540 quilómetros entre Chesterfield, no Reino Unido, e Belfast, na Irlanda do Norte, para assistir ao concerto da banda californiana.



Contudo, quando lá chegaram, ao fim de 8 horas de viagem, o casal deparou-se com um concerto da "maior banda de gaita escocesa do mundo", que se chama, nada mais, nada menos que Red Hot Chilli Pipers.

"Só nos restou rir de tudo", disse o Duncan ao canal de televisão ABC 7.

"Quando comprei os dois ingressos na fila Q por 30 libras (cerca de 33 euros) cada, achei que estava barato, mas pensei que fossem os últimos bilhetes e comprei", explicou o jovem adiantando que, como o concerto era perto do Dia dos Namorados, seria o presente para a namorada.

Durante a entrevista, o casal garantiu que ainda se divertiu com o engano e que num futuro próximo querem ver os verdadeiros Red Hot Chilli Peppers.