Catherine Deneuve assina texto contra "puritanismo" da campanha 'Me Too'

Manifesto de 100 francesas fala em homens perseguidos por ódio e defende "direito de incomodar".

Por J.C.M. | 20:09

A atriz Catherine Deneuve está entre as 99 mulheres francesas que denunciaram nesta terça-feira uma campanha desmesurada contra os homens após o escândalo de Harvey Weinstein, dizendo que a campanha #Metoo contra o assédio sexual equivale a "puritanismo" e que está a ser alimentada por um "ódio aos homens".

Após as acusações contra o produtor de filmes dos EUA, milhões de mulheres usaram as redes sociais sociais para compartilhar suas histórias de terem sido assediados ou assaltados sexualmente, usando o hastag #Metoo em todo o mundo ou #balancetonporc (denuncia o teu porco) na França.

"Esse desejo de enviar homens ao matadouro, em vez de ajudar as mulheres a serem mais autónomas, ajuda os inimigos da liberdade sexual", dizem as 100 mulheres, incluindo a atriz Catherine Deneuve ,de 74 anos, uma das estrelas de tela mais famosas da França. O texto foi publicado numa coluna publicada pelo jornal Le Monde.

O direito do homem de "incomodar" uma mulher é uma parte essencial da liberdade sexual, dizem as autoras do manifesto, descrevendo a campanha americana como "puritanismo".

A Reuters lembra que em França o governo está a tomar medidas contra o assédio. Marléne Schiappa, ministra francesa encarregada de promover o combate à violência contra as mulheres, disse em um comentário à Reuters que o escândalo de Weinstein obrigou a repensar as atitudes em relação ao assédio sexual na França, um país que aprecia sua imagem como terra de sedução e romance.

Schiappa iniciou consultas sobre uma lei que deve incluir medidas para combater o assédio sexual nas ruas, bem como ampliar o estatuto de limitação para violação de menores de idade.

Mas para Deneuve e os outros signatários da carta, incluindo escritores e jornalistas, está a ir-se longe demais.

"Esta justiça de vigilantes (online) pune os homens nos seus empregos, forçou alguns a renunciar, quando tudo o que fizeram foi tocar um joelho, tentar roubar um beijo, falar sobre assuntos" íntimos "num jantar de trabalho", escrevem.

"Defendemos o direito de incomodar, o que é vital para a liberdade sexual", diz o manifesto.