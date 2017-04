Cerca de 80 crianças holandesas recebem treino militar do Daesh

O organismo holandês de contraterrorismo indicou que o Daesh utiliza já os menores em ataques terroristas na Síria e no Iraque, aproveitando-se do facto de serem vistos como gente "menos perigosa" e "com facilidade para passar despercebida"."O Daesh encara os menores de idade como um elemento essencial para a sobrevivência do 'Califado' e há provas de que crianças cada vez mais jovens participam ativamente em atos violentos, já que vivem em zonas de guerra. As crianças estão expostas regularmente à violência e à morte", adverte o relatório.O documento reconhece que a perda de territórios por parte do Daseh está a fazer com que muitas famílias com crianças estejam a regressar aos seus países na Europa, movimento que se prevê virá a aumentar nos próximos meses.Cerca de 20 crianças menores de 9 anos viajaram para a Síria com os pais desde o verão de 2014, mas o número de crianças holandesas naquele país "poderá ser muito maior, uma vez que mais bebés de pais holandeses poderão ter nascido", entretanto, em território dominado pelo Daesh, alerta o relatório.No regresso à Holanda, acrescenta o documento, todas as crianças deverão ser identificadas através de testes de ADN que comprovem a relação com os que dizem ser seus pais."Estas crianças foram alimentadas com os valores extremistas desde pequenas e não têm que ser convertidas. É-lhes ensinado desde pequenas que qualquer pessoa que não aceite a sua interpretação do islão deve morrer", conclui o estudo do NCTV.