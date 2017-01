Come dois quilos de areia por dia para ter saúde

Os netos da mulher aconselha-na a ir a um médico mas a idosa recusa. "Eu sou saudável graças a areia", afirma Kusma.

Kusma Vati vive em Varanasi, na Índia e há 63 anos que come dois quilos de areia todos os dias. Segundo a idosa, de 78 anos, a areia é o truque para ter tanta saúde.O hábito alimentar começou quando Kusma tinha 15 anos e sofria de dores no estômago, avança o jornal Metro."Os minerais da areia dão-me energia para trabalhar no campo", garante a idosa que não explica o porquê de ter começado a comer a areia mas garante que é a o segredo para ser saudável.