Condenada a sete anos de prisão por orgias com menores

Amanda Tompkins, de 39 anos, foi condenada esta sexta-feira a sete anos de prisão por ter abusado sexualmente de seis rapazes menores. A mulher inglesa, de Milton Keynes, Buckinghamshire, casada e com um filho, recebia adolescentes, com idades entres os 13 e os 15 anos em casa. Seduzia os menores com striptease e depois organizava orgias.

Amanda fornecia drogas e álcool aos menores. Em tribunal disse que queria ser vista com uma pessoa "divertida e em festa" e que estava alcoolizada quando fazia sexo com os adolescentes, mas confessou todos os crimes. Foi condenada por 10 crimes de abuso sexual de menores.

"Declarou-se culpada de um verdadeiro catálogo lastimável de ofensas sexuais a jovens rapazes. A sua abordagem era "vale tudo", quando estava num estado alcoolizado. Estava sempre preparada para abusar destes menores tendo em vista a sua satisfação sexual", considerou o juiz em tribunal, lamentando que a mulher tenha feito sexo com menores quando os próprios filhos estavam em casa.´

Amanda enviava várias fotografias de nudez aos menores, quando estes não respondiam aos seus convites para orgias. Chegou a mentir a um dos adolescentes de que abusava e contou-lhe que estava grávida e queria abortar.

