Corta genitais do marido e atira-os pela sanita para vingar traições

Na origem do crime estarão os ciúmes que a mulher sentia pelas amantes do companheiro, de 40 anos.

Sukhwant Kaur, uma mulher com cerca de 30 anos, está a ser acusada de ter amputado o pénis e os testículos do marido enquanto este dormia, em Jalandhar, na Índia.



Na origem do incidente estarão os ciúmes que a mulher sentia do companheiro, crente de que este tinha amantes. Após cometer a atrocidade com uma faca de cozinha, Sukhwant terá colocado os órgãos sexuais do marido na sanita e descarregado o autoclismo.



O homem de 40 anos, Azad Singh, está internado no hospital a lutar pela vida. Caso consiga sobreviver à violência dos ferimentos, a vítima irá viver para sempre sem pénis.



De acordo com a acusação, a mulher terá começado por bater na cabeça do marido com uma vara, a fim de este ficar incosciente. "Depois disso, cortou as suas partes intímas com uma faca e depositou-as na sanita", pode ler-se no documento.



O homem foi levado diretamente para o hospital, onde chegou a perder uma grande quantidade de sangue. A queixa às autoridades foi apresentada pelo pai da vítima e sogro da alegada criminosa.



A mulher confessou ter amputado os órgãos genitais do marido e aguarda agora julgamento. O casal tem dois filhos em comum.