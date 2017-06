Corta pénis ao namorado com faca de cozinha por este não querer casar

A atacante conseguiu fugir do local e continua a monte. A vítima foi levada para o hospital.

Uma mulher indiana de 23 anos cortou o pénis ao namorado com uma faca de cozinha quando percebeu que este não queria casar. Antes de cometer o ato, a jovem obrigou o homem a manter relações sexuais uma última vez.Durante um almoço de família, a mulher, que não foi identificada, falou na possibilidade de se casar com o seu namorado, um vendedor de 35 anos natural de Mangolpuri. Ao fim de quatro anos juntos, a jovem pensou que estava na altura de subir ao altar mas o parceiro não estava de acordo.Ao perceber que este dia nunca chegaria, a mulher levou o namorado para a casa de banho e obrigou-o a manter relações sexuais. Depois, pegou numa faca de cozinha e cortou-lhe o pénis, conta o jornal Times of India.