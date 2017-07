Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrame de petróleo de grandes dimensões junto ao porto da capital da Jamaica

Autoridades jamaicanas revelaram que as equipas de emergência ambiental e a guarda costeira já fizeram a avaliação da situação.

Por Lusa | 00:20

A Agência de Planeamento e Meio Ambiente da Jamaica (Nepa, na sigla inglesa) deu esta quarta-feira conta da existência de um "grande" derrame de petróleo nas imediações da refinaria da petrolífera estatal Petrojam, situada no porto da capital, Kingston.



As autoridades jamaicanas revelaram que as equipas de emergência ambiental e a guarda costeira já fizeram a avaliação da situação e começaram os trabalhos de limpeza, sem especificar a extensão do derrame nem as suas causas.



A Nepa advertiu os barcos que navegam junto da zona afetada para redobrarem as suas cautelas.



A Petrojam é uma subsidiária da Companhia Estatal de Petróleo da Jamaica.