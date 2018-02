Desabamento de montanha de lixo mata 17 pessoas em Moçambique

Pelo menos sete casas ficaram soterradas por deslizamento de lixo em Hulene.

Por José Carlos Marques | 11:36

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, no desabamento de uma montanha de lixo na Lixeira do Hulene, em Maputo. O jornal moçambicano O País, que tem vindo a fazer sucessivas atualizações do número de vítimas, diz que o acidente se deveu às intensas chuvas que se verificaram na última madrugada.



As autoridades ainda estão no local à procura de mais vítimas, pelo que o balanço ainda é provisório.

O acidente aconteceu por volta das 3h00 (1h00 em Lisboa) desta segunda-feira, em resultado das fortes chuvas que caíram na cidade de Maputo. Conta o País que o deslizamento soterrou mais de sete casas, onde várias famílias se encontravam a dormir.

Testemunhas contam que ouviram barulho e gritos de socorro durante a madrugada. O corpo de salvação pública chegou por volta das 5h00 locais, mais de duas horas depois do colapso do lixo.