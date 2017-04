Detido por se masturbar na rua e ejacular na mão de polícia

As forças policiais pediram-lhe várias vezes que parasse mas o homem ignorou a ordem dos agentes. Segundo a versão da polícia, o venezuelano dirigiu-se aos agentes e com uma voz disse: "Oh sim meu amor. Oh sim meu amor", aumentando o ritmo dos movimentos, até que ejaculou na mão esquerda do agente.O relatório que a polícia escreveu declara que "um líquido de cor esbranquiçada saiu do seu orgão sexual na direção do polícia atrás mencionado, caindo sobre o chão e sobre a mão esquerda deste homem [polícia]".O homem ainda disse ao agente em questão para olhar, ignorando os seus pedidos para parar. "Não meu amor, primeiro olha para mim meu amor", enquanto usava a mão esquerda, a mesma com que se masturbava, para tentar tocar no rosto de um dos polícias.Nesse momento o homem tentou fugir mas tropeçou e caiu ao chão, tendo sido posteriormente arrastado pela polícia, enquanto tentava atacá-los com as pernas e os braços.Durante a estadia na prisão ainda disse a um dos agentes: "Muito obrigado meu amor, salvaste-me a vida. Perdoa-me por ter feito asneira, é da emoção", segundo declarações da polícia.