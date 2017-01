Dispara sobre clientes em restaurante na Turquia

Um homem entrou esta segunda-feira no restaurante Big Chefs, em Istambul, na Turquia e disparou vários tiros em direção aos clientes.

De acordo com a RT, há pelo menos um morto e dois feridos a registar.

As autoridades acreditam que este ataque não se trata de um ato terrorista, mas sim de uma vingança. A imprensa local avança mesmo que o atirador matou a pessoa que há 10 anos matou o pai.

O autor dos disparos já terá sido detido.





#Multiple #injuries reported after an #attacker opens #fire in a #restaurant in #Istanbul's #Beykoz, motive unclear local media pic.twitter.com/y8pu09vmpV