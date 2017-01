Duas crianças mortas por tiros do regime perto de Alepo

A guerra na Síria fez mais de 310 mil mortos e milhões de refugiados desde março de 2011. De acordo com números do Observatório, perto de 60 mil pessoas morreram, dos quais 13.617 civis.



A leste de Damasco, o exército sírio retirou aos rebeldes vastos terrenos agrícolas e progride em direção à localidade de Hazarma, nas mãos dos insurgentes, quando o Governo pretende reconquistar toda a região.



Nos últimos meses, o regime de Bashar al-Assad conseguiu reconquistar várias localidades rebeldes nos arredores de Damasco, a capital síria, na sequência de "acordos de reconciliação" assinados depois de meses de bombardeamentos e que preveem a saída de rebeldes e apoiantes da província de Idleb (noroeste).



Duas crianças morreram este sábado na Síria com tiros de artilharia do regime contra territórios rebeldes perto de Alepo, durante o cessar-fogo que está a ser globalmente respeitado, apesar de algumas violações, indicou o Observatório sírio dos Direitos do Homem.Estes episódios surgem quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou por unanimidade uma resolução a apoiar a trégua, em vigor desde quinta-feira, e que pretende abrir caminho para as negociações de paz entre o regime sírio e a oposição."Duas crianças foram mortas por tiros de artilharia do regime contra uma localidade situada em território rebelde, a oeste de Alepo", disse à agência France-Presse o diretor do observatório, Rami Abdel Rahmane.